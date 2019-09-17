2019-09-17T21:35:38+03:00
Общество

Дата открытия Фрунзенского радиуса до сих пор неизвестна

Ориентировочный срок открытия вот-вот наступит, но нет никакой информации о запуске станций для всех пассажиров
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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19 сентября станции обещали открыть.19 сентября станции обещали открыть.Фото: Олег ЗОЛОТО
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19 сентября наступит дедлайн ориентировочного срока открытия для всех петербуржцев станций метро «Проспект Славы», «Дунайский проспект» и «Шушары». 5 сентября петербуржцам объявили, что пока Фрунзенский радиус будет работать в тестовом режиме. Глава Петербургского метрополитена Владимир Гарюгин тогда заверил, что пассажиры смогут пользоваться метро через 2 недели.

- Сейчас есть проблема в испытании систем. Мы проводим комплексную проверку для того, чтобы отработать механизмы работы станций в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, - пояснял Гарюгин.

Две недели уже почти прошли, однако все еще нет никаких долгожданных новостей об открытии. «КП-Петербург» стало известно, что проверка станций Ростехнадзором продлится весь сентябрь.

- Пока все остается так, как было. Тестовый режим продолжается, - уточнили в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. - Но, думаем, информация появится в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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