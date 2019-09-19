2019-09-19T09:41:02+03:00
Происшествия

Полиция нашла еще трех жертв жестоких «охотников на проституток» в Петербурге

На руках двух женоненавистников уже одно убийство и множество изнасилований с грабежами
Лилия КОЗЛОВА
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Полиция Петербурга нашла еще жертв жестоких "охотников на проституток"Полиция Петербурга нашла еще жертв жестоких "охотников на проституток"Фото: Олег ЗОЛОТО
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История про двух выходцев из Дагестана, которые жестоко расправлялись с женщинами, в основном работницами сексуальной сферы, не закончилась. В четверг, 19 сентября, стало известно, что полиция Петербурга нашла еще трех жертв извергов, которые признались даже в убийстве взрослой петербурженки, тело которой было найдено закопанным в чемодане.

- Около 23:39 часов 28 августа 2019 года подозреваемые оказались в квартире двух молодых девушек 24 и 26 лет в доме 12 по улице Сикейроса. Угрожая беззащитным петербурженкам ножом, они забрали у них пять золотых колец, серьги, фотоаппарат и 18 тысяч рублей, после чего скрылись, - сообщили в главном управлении МВД по Петербургу.

Спустя два дня жестокие мужчины снова вышли на «охоту». В 4 часа ночи 30 августа они пришли в квартиру 33-летней женщины в доме 68 на Октябрьской набережной. Они ранили несчастную ножом, после чего, угрожая убийством, изнасиловали ее, а также ограбили на 19 тысяч рублей и мобильный телефон.

Паспорт одной из пострадавших и похищенный фотоаппарат были обнаружены у задержанных во время обыска. Сколько еще женщин оказались жертвами извергов, предстоит выяснить полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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