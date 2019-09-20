Мать и двое детей погибли из-за утечки газа в Гатчине

СЕГОДНЯ 11:42 2019-09-20T11:42:38+03:00

В Гатчине погибли мать и двое детей. Причиной стал газ. Фото: Олег ЗОЛОТО

Это уже третий подобный инцидент за неделю

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Очередная трагедия связанная с утечкой бытового газа произошла в Ленинградской области. Лишь 17 сентября на улице Крупской в Гатчине из-за неисправности газовой колонки в больнице оказались трое детей, а мать двоих из них погибла, как смертельный инцидент случился вновь. И опять в Гатчине.

- Мать и двое детей погибли при утечке газа в доме 1 в Солнечном переулке, - пишут «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Жертвами утечки газа стали 12-летний мальчик, семилетняя девочка и женщина в возрасте 39 лет. В живых остался лишь глава семьи. Мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Сейчас на месте происшествия работают следователи, которые должны установить все причины и обстоятельства трагедии.

Напомним, что в ночь на 18 сентября на Васильевском острове едва не погибли четверо членов одной семьи. Причиной также стала неисправность газовой колонки.

ИСТОЧНИК KP.RU