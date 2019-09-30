Фанату «Зенита», подравшемуся с ОМОНом, дали год колонии-поселения

СЕГОДНЯ 19:37 2019-09-30T19:37:14+03:00

Драки с ОМОНом ни к чему хорошему обычно не приводят. Фото: Артем КИЛЬКИН

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Петроградский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение по резонансному делу о драке болельщиков «Зенита» с ОМОНом, которая произошла 3 августа в перерыве матча с «Краснодаром». Битва развернулась в уличной курилке «Газпром Арены». Активное участие в ней приняли несколько болельщиков, четверо из которых попали под уголовные дела. 30 сентября оглашали приговор одному из них.

- Обвиняемый применил в отношении начальника командира отряда ОМОН насилие, не опасное для жизни и здоровья, а именно нанес ему не менее одного удара рукой в левую область лица, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Сам 25-летний мужчина вину признал. Впрочем, это не спасло его от реального наказания. Судья, взвесив все «за» и «против» приговорил молодого человека к одному году колонии-поселения.

Что касается других участников драки, то их дела будут рассмотрены позднее. И сроки там обещают быть не меньше.

Драка ОМОНа и футбольных фанатов на стадионе в Санкт-Петербурге.Источник видео - https://twitter.com/i/status/1157740766225207298.

ИСТОЧНИК KP.RU