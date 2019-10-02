2019-10-02T12:35:09+03:00
Общество

В школе молчали и не сообщали о проблеме: детский омбудсмен сделал первые выводы об избиении детей в Коммунаре

О том, что учеников младших классов терроризирует местный хулиган стало известно в конце сентября
Петр КИБЕР
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Детский омбудсмен оценил ситуацию с избиением школьников хулиганом в Ленобласти.Детский омбудсмен оценил ситуацию с избиением школьников хулиганом в Ленобласти.Фото: кадр с видео
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Дикая, но при этом обыденная история с избиением учеников школьным хулиганом, которая получила огласку в конце сентября в поселке Коммунар Гатчинского района, получила первую оценку от ответственных лиц. Детский омбудсмен Ленинградской области рассказала о первых выводах по ситуации.

- Причина происшествия – недостаточное взаимодействие между службами системы профилактики: комиссии по делам несовершеннолетних и администрацией школы. За 3 года школа ни разу не сообщала о проблемном мальчике, - говорится на сайте уполномоченного по правам ребенка Ленобласти Тамары Литвиновой.

При этом школьная администрация по закону обязана была сигнализировать о случаях насилия среди учеников. Но руководство учебного заведения решило не выносить сор из избы.

- Ситуации третий год. Все молчат, дети запуганы, учителя попустительствуют, а школа совершенно ничего не решает, - жаловались тогда родители пострадавших детей.

Но лишь после огласки в СМИ на проблему обратили внимание власти и правоохранительные органы. Сейчас делом занимается Следственный комитет, а власти Ленобласти намерены провести проверку Коммунарской школы №1, где все и произошло.

Школьник из Коммунара жестоко избил одноклассника: делом занялся СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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