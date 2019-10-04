В Петербургском метро объяснили причину протечки на станции «Дунайская»

СЕГОДНЯ 12:33 2019-10-04T12:33:14+03:00

В первый же день работы, новый вестибюль затопило водой

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Не успела новая станция метро «Дунайская» долгожданного Фрунзенского радиуса в Санкт-Петербурге открыться, как уже произошло ЧП. В четверг, 3 октября, пассажиры подземки заметили воду, которая лилась с потолка прямо на эскалаторы. Сначала горожане подумали, что вестибюль не выдержал дождь сильный ветер, которые бушевали в Северной столице. Однако позже пресс-служба метрополитена объяснила, в чем причина потопа.

- После изучения обстоятельств можем сообщить, что данный случай не связан с пусковыми мероприятиями. Имела место банальная халатность персонала подрядной организации, осуществлявшего уборку помещений перед вводом станций в эксплуатацию, - пояснили в ГУП «Петербургский метрополитен».

Виноваты во всем сотрудники, рассказали в подземке, которые слили воду в не предназначенное для этого место. Из-за этого вся жидкость и начала скатываться по потолку, заполняя вестибюль.

Тем же вечером аварийная бригада устранила последствия инцидента. Сейчас работает в штатном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU