2019-10-04T15:21:48+03:00
Общество

«Победа» может возобновить международные рейсы из Пулково

А пока из Петербургского аэропорта открываются новые направления
Петр КИБЕР
Поделиться:
"Победа" вновь может начать летать за границу из Петербурга."Победа" вновь может начать летать за границу из Петербурга.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Бюджетная авиакомпания «Победа», которая весной 2019 года прекратила выполнять международные рейсы из Пулково, вновь может начать летать за границу. Правда произойдет это не нынешней зимой, а позднее. Когда точно - вопрос открытый.

- Мы ведем переговоры и рассчитываем, что полеты по международным рейсам возобновятся в скором времени, - заявил заместитель генерального директора ООО «Воздушные ворота северной столицы» (ВВСС, оператор аэропорта) Евгений Ильин, чьи слова приводит «Интерфакс».

Напомним, что причиной отказа от полетов за рубеж стали, якобы, долгие процедуры проверки оборудования самолетов таможенной службой аэропорта. Российские направления у «Победы» остались.

Вполне возможно, что желание вернуться у лоукостера появилось после новости, что Пулково получит статус «открытого неба» и в Петербург устремятся иностранные авиаперевозчики. Тогда, чтобы не потерять пассажиров, «Победе» придется включиться в конкурентную борьбу.

На а пока в Пулково радуют пассажиров новыми направлениями: Wizz Air UK продолжит выполнять рейсы из Санкт-Петербурга в аэропорт Лондон Лутон (Великобритания), китайская авиакомпания Lucky Air – в Куньмин (Китай), S7 Airlines – в Иркутск, «Азимут» – в Элисту.

По России: «Алроса» откроет рейсы в Новокузнецк, «Победа» – в Астрахань.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Сын Боярского попытался оправдать отца, уличив в «кривой» парковке машину спецслужб
Молодого петербуржца задержали за рулем каршеринга без прав и с наркотиками
В Петербурге раскрыли причины смерти матери и сына, найденных сгнившими в праздничных костюмах на съемной квартире
За избиение врачей скорой помощи петербуржец пойдет под суд
Жители Ленобласти делятся в сети фотографиями первого снега
Мурманское шоссе в Санкт-Петербурге полностью перекроют на два часа
Петербурженка попросила полицию забрать ее пропавшего беззубого мужа у любовницы
Незаконный дом престарелых обнаружили на 18 этаже многоэтажки в Ленобласти
Двое молодых парней насмерть разбились на чужой иномарке под Тосно
Жительница Петербурга выпрыгнула из окна, пытаясь сбежать от ареста полицией
На видео попал таксист, устроивший неадекватные танцы у Ладожской в Петербурге
Из-за форума с участием Шварценеггера Петербург встал в пробках
В Санкт-Петербурге ищут парня, который украл из магазина косметики триммер для бикини
В Выборге женщина попала в реанимацию после пьнки во время стирки белья
За групповое изнасилование девушки в Петербурге арестованы двое мужчин
Пакет для шкурок в подарок: в Петербурге на «Авито» продают половинку дыни за 300 рублей
В Петербургском метро объяснили причину протечки на станции «Дунайская»
В столице Карелии мужчина пытался «набить морду» банкомату
Петербурженка убила младшую сестру ударом ножа в спину
«Покидали вещи и ушли»: Петербуржцы жалуются на поведение китайских туристов в Эрмитаже