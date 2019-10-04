«Победа» может возобновить международные рейсы из Пулково

СЕГОДНЯ 15:00 2019-10-04T15:21:48+03:00

"Победа" вновь может начать летать за границу из Петербурга. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

А пока из Петербургского аэропорта открываются новые направления

Изменить размер текста: A A

Бюджетная авиакомпания «Победа», которая весной 2019 года прекратила выполнять международные рейсы из Пулково, вновь может начать летать за границу. Правда произойдет это не нынешней зимой, а позднее. Когда точно - вопрос открытый.

- Мы ведем переговоры и рассчитываем, что полеты по международным рейсам возобновятся в скором времени, - заявил заместитель генерального директора ООО «Воздушные ворота северной столицы» (ВВСС, оператор аэропорта) Евгений Ильин, чьи слова приводит «Интерфакс».

Напомним, что причиной отказа от полетов за рубеж стали, якобы, долгие процедуры проверки оборудования самолетов таможенной службой аэропорта. Российские направления у «Победы» остались.

Вполне возможно, что желание вернуться у лоукостера появилось после новости, что Пулково получит статус «открытого неба» и в Петербург устремятся иностранные авиаперевозчики. Тогда, чтобы не потерять пассажиров, «Победе» придется включиться в конкурентную борьбу.

На а пока в Пулково радуют пассажиров новыми направлениями: Wizz Air UK продолжит выполнять рейсы из Санкт-Петербурга в аэропорт Лондон Лутон (Великобритания), китайская авиакомпания Lucky Air – в Куньмин (Китай), S7 Airlines – в Иркутск, «Азимут» – в Элисту.

По России: «Алроса» откроет рейсы в Новокузнецк, «Победа» – в Астрахань.

ИСТОЧНИК KP.RU