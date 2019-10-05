Тяп-ляп: На только что открытой «Дунайской» нашли кривой потолок

СЕГОДНЯ 12:11 2019-10-05T12:11:00+03:00

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Эпопея с открытием станций Фрунзенского радиуса стала уже городской легендой. Изначально «Проспект Славы», «Дунайскую» и «Шушары» должны были открыть в декабре 2018 года, потом - в мае 2019-го, затем сроком обозначили 1 сентября, в итоге церемония прошла 5 сентября, но не для пассажиров. Людей пустили на станции лишь 3 октября, но тут же стало понятно, что работали строители впопыхах. И крыша в первый день потекла и отделка получилась так себе.

- Качество работ и декоративных деталей на «Дунайской» - лаконично подписаны фото, опубликованные в соцсетях блогером с ником Podzemnik.

На снимках невооруженным взглядом видны кривые и мятые потолочные панели, а также сырые пятна на напольной плитке от не до конца высохшего раствора, стыки колонн и потолка толщиной с ладонь и прочие недочеты.

Строители торопились и работали как могли. Фото: vk.com/public170726093

А на «Проспекте Славы» внимательные пассажиры заметили и вовсе строительный «шедевр». Технический лючок полностью перекрывают перила. Причем так, что открыть дверцу невозможно. Как тут не вспомнить Равшана и Джамшута из «Нашей Раши»: «Зачем ругаеся, насяльника»?

Пример гениального инжиниринга с "Проспекта Славы". vk.com/public170726093

ИСТОЧНИК KP.RU