Срок оформления финской визы «устаканился» и снова стал две недели

СЕГОДНЯ 16:09 2019-10-07T16:09:13+03:00

Получить визу в Финляндию снова можно за две недели. Фото: Александр ГЛУЗ

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Невероятный ажиотаж с получением шенгенских виз в консульстве Финляндии в Петербурге, который возник в августе нынешнего года из-за введения новых требований, утих лишь с наступлением сентября. А разгрести последствия удалось только через месяц. Сотрудники консульства разгребли накопившиеся документы и работа дипмиссии вошла в привычное русло.

Срок ожидания при выдачи финской визы «устаканился» и вновь составляет привычные две недели. Если, к примеру, отдать документы 7 октября, то готовый ответ можно получить 21-го числа. Плюс-минус.

В некоторых случаях получить загранпаспорт с заветным шенгеном можно будет даже быстрее, ведь очередей в консульстве теперь нет. Те, кто сдавал документы еще в августе, могут лишь завидовать, ведь они ждали виз месяц. Зато получили их по старым правилам.

Напомним, что с 1 сентября все просители обязаны подтверждать свою финансовую состоятельность справкой о доходах с работы или выпиской с банковского счета. А также предъявлять бронь в отеле и билеты на транспорт. Впрочем, для однодневных поездок последние два пункта можно заменить рукописным маршрутом поездки.

ИСТОЧНИК KP.RU