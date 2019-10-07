Траволаторы на только что открытой «Дунайской» не будут работать до конца года
Долгожданные станции Фрунзенского радиуса только открыли для пассажиров 3 октября, а въедливые горожане уже нашли к чему придраться. И с потолка им течет и отделка кривовата, да еще и траволаторы - вот напасть - не работают.
- Ситуация штатная, до конца 2019 года пусконаладка оборудования завершится. Это не мешает эксплуатации станций, - заявили газете «Петербургский дневник» в пресс-службе застройщика подземки.
Сейчас два из четырех траволаторов стоят без движения. При этом в день торжественного открытия работали все. Аналогичная ситуация и на «Проспекте Славы». Здесь тоже часть «бегущих дорожек» пока отдыхает.
Напомним, что на открытой еще в 2018 году «Беговой» траволаторы не работают уже несколько месяцев. Местные жители говорят, что их отключили почти сразу по окончании футбольного чемпионата мира, к которому и строили станцию, потом включили, но снова обесточили.
Подрядчик - «Метрострой» обещает исправить недочеты, но пока людям приходиться топать по ступеньками. К слову, крыша на «Беговой» тоже протекает.
ИСТОЧНИК KP.RU
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