В Петербурге открылось новое здание Арбитражного суда
Сегодня в Петербурге произошло большое открытие. Но не научное, как можно подумать, а юридическое. Неподалеку от Смольного собора свои двери распахнули новые здания городского и областного Арбитражного суда.
- От имени губернатора Александра Беглова хочу поздравить вас с новосельем в этом храме правосудия. Здесь созданы комфортные и деловые условия для работы, - заявила на открытии врио губернатора Петербурга Любовь Совершаева.
На самом деле, официальная церемония была лишь приятным поздравлением от судебных властей и руководства Северной столицы. Сам суд начал работать в новом здании с 16 сентября.
Напомним. что ранее городской и областной Арбитраж жили на Суворовском проспекте и Очаковской улице. Новые корпуса для судей строились аж 10 лет, а обошлись здания, площадью в 32 тысяч квадратных метров, в 5,3 миллиарда рублей.
С середины августа шел переезд, который завершился к концу лета, а 16 сентября Арбитражный суд распахнул свои двери для посетителей.
ИСТОЧНИК KP.RU