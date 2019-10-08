В Петербурге открылось новое здание Арбитражного суда

СЕГОДНЯ 16:00 2019-10-08T16:00:02+03:00

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Сегодня в Петербурге произошло большое открытие. Но не научное, как можно подумать, а юридическое. Неподалеку от Смольного собора свои двери распахнули новые здания городского и областного Арбитражного суда.

- От имени губернатора Александра Беглова хочу поздравить вас с новосельем в этом храме правосудия. Здесь созданы комфортные и деловые условия для работы, - заявила на открытии врио губернатора Петербурга Любовь Совершаева.

На самом деле, официальная церемония была лишь приятным поздравлением от судебных властей и руководства Северной столицы. Сам суд начал работать в новом здании с 16 сентября.

Напомним. что ранее городской и областной Арбитраж жили на Суворовском проспекте и Очаковской улице. Новые корпуса для судей строились аж 10 лет, а обошлись здания, площадью в 32 тысяч квадратных метров, в 5,3 миллиарда рублей.

С середины августа шел переезд, который завершился к концу лета, а 16 сентября Арбитражный суд распахнул свои двери для посетителей.

ИСТОЧНИК KP.RU