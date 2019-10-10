Купленный за 40 милионов евро Малком не сыграет за «Зенит» до зимы из-за травмы

СЕГОДНЯ 10:56 2019-10-10T10:56:00+03:00

Зенитовец Малком перенес операцию и выбыл до зимы 2020 года. Фото: ФК "Зенит"

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Самый дорогой футболист «Зенита» последнего времени бразилец Малком, купленный за 40 миллионов евро, оказался не самым удачным приобретением. Полноценно он смог сыграть лишь несколько матчей, а потом «сломался». И лечение продлится как минимум до зимы.

- По результатам последнего обследования и консультаций с ведущими медицинскими центрами Европы и России медицинский штаб сине-бело-голубых принял решение прооперировать игрока, - сообщает пресс-служба «Зенита».

Операция успешно прошла в Финляндии и сегодня, 10 октября, игрок вернется в Санкт-Петербург. Вот только процесс восстановления затянется надолго.

- Полузащитник не сыграет до зимней паузы сезона-2019/20, - говорят в клубе.

Это означает, что увидеть бразильского полузащитника болельщики смогут лишь весной следующего года. Впрочем, в тренерском штабе «Зенита» надеются на возвращение игрока в состав.

В самом деле, не просто же так деньги плачены...

ИСТОЧНИК KP.RU