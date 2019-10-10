2019-10-10T13:05:57+03:00
Дом. Семья

Пятнистая нерпа разлеглась на набережной у Петропавловской крепости

Милая гостья Петербурга устроилась на лестнице возле воды
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Нерпа выплыла из Невы и устроилась на гранитной набережной в центре ПетербургаНерпа выплыла из Невы и устроилась на гранитной набережной в центре ПетербургаФото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

Санкт-Петербург поистине можно назвать городом животных, в котором прекрасно себя чувствуют коты, совы, лошади и, одни из главных символов города, нерпы. Пятнистую, серую красавицу заметили утром в четверг, 10 октября, местные жители прямо в самом сердце Северной столицы. Очаровательная нерпа улеглась на гранитной лестнице набережной и с мечтательным взором стала наслаждаться видами Невы.

- У Петропавловской крепости гостит нерпа, - восторженно сообщили петербуржцы, опубликовав снимок тюленя в группе в соцсети «ВКонтакте».

Где именно можно сейчас увидеть нерпу, очевидцы не сообщили. Видимо для того, чтобы не создавать ажиотаж вокруг этого события и позволить прекрасному животному спокойно отдохнуть на берегу. Однако судя по самой нерпе, она совершенно не боится людей, так как позволила запечатлеть себя очень близко.

Впрочем, нерпы в Петербурге - не редкость. Они приплывают в город, селятся под мостами, плещутся в Неве и ловят рыбу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пьяный рецидивист зашел в гости к соседу, украл у него ключи и угнал авто
Связал и засунул мягкую игрушку в рот: Полиция задержала подозреваемого в жестоком убийстве дачницы в Ленобласти
В хостеле на Невском проспекте произошел пожар
На границе Петербурга задержали 27 тонн утиного мяса из Китая
Два подростка распылили перцовый баллончик в детской поликлинике в Ленобласти
Смольный опроверг информацию о вырубках деревьев у СКК
Голодный вор украл 10 банок рыбных консервов у 94-летней старушки в Ленобласти
Синоптики пообещали Петербургу больше наводнений в ближайшие 50 лет
Перерезал горло: в Петербурге мужчина, которого заподозрили в краже, не хотел сдаваться охране
Бездомная женщина зарезала приютившего ее мужчину в Ленобласти
Молодой педофил в течение дня развратил трех школьниц в подъезде
Догхантеры вернулись: Собачники стали находить отраву в парках Петербурга
Годовалая малышка отравилась таблетками «Но-Шпа» в Колпино
Купленный за 40 милионов евро Малком не сыграет за «Зенит» до зимы из-за травмы
Пьяные разбойники с ножом отобрали у охотника ружье в болоте под Петербургом
На Митрофаньевском шоссе маршрутка снесла светофор
В Петербурге дворник оказался жестоким убийцей, который 30 лет скрывался от силовиков
В Калининском районе сбежала воспитанная Лиза: собаку ищут хозяева
В Петербурге умер художник Владимир Румянцев
Hyundai вложит 12,7 миллиардов рублей в петербургский завод