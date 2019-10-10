Пятнистая нерпа разлеглась на набережной у Петропавловской крепости

СЕГОДНЯ 13:03 2019-10-10T13:05:57+03:00

Нерпа выплыла из Невы и устроилась на гранитной набережной в центре Петербурга Фото: СОЦСЕТИ

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Санкт-Петербург поистине можно назвать городом животных, в котором прекрасно себя чувствуют коты, совы, лошади и, одни из главных символов города, нерпы. Пятнистую, серую красавицу заметили утром в четверг, 10 октября, местные жители прямо в самом сердце Северной столицы. Очаровательная нерпа улеглась на гранитной лестнице набережной и с мечтательным взором стала наслаждаться видами Невы.

- У Петропавловской крепости гостит нерпа, - восторженно сообщили петербуржцы, опубликовав снимок тюленя в группе в соцсети «ВКонтакте».

Где именно можно сейчас увидеть нерпу, очевидцы не сообщили. Видимо для того, чтобы не создавать ажиотаж вокруг этого события и позволить прекрасному животному спокойно отдохнуть на берегу. Однако судя по самой нерпе, она совершенно не боится людей, так как позволила запечатлеть себя очень близко.

Впрочем, нерпы в Петербурге - не редкость. Они приплывают в город, селятся под мостами, плещутся в Неве и ловят рыбу.

ИСТОЧНИК KP.RU