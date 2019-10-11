Дело о банкротстве «дочки» «Метростроя» рассмотрят в суде 27 ноября
Единственного строителя петербургской подземки «Метрострой» продолжают преследовать проблемы. У самой компании полно долгов и несколько исков на различные круглые суммы, полученных от кредиторов и деловых партнеров. А теперь под удар попала и «дочка» «Метростроя» - «Тоннельный отряд-3». Претензии выдвинула Федеральная налоговая служба.
- 27 ноября арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области рассмотрит дело о признании ЗАО «Тоннельный отряд-3» банкротом, - пишут «Невские новости».
Причиной для такого шага стала огромная задолженность строителей по налоговым отчислениям в 100 с лишним миллионов рублей. Добровольно погасить эту сумму «дочка» «Метростроя» погасить не смогла.
Теперь в компании будет введено внешнее управление. Следующим шагом может стать банкротство и ликвидация ЗАО «Тоннельный отряд-3».
Кто в ближайшем будущем должен при этом строить петербургское метро - большой вопрос.
ИСТОЧНИК KP.RU