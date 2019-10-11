2019-10-11T17:31:54+03:00
Общество

Дело о банкротстве «дочки» «Метростроя» рассмотрят в суде 27 ноября

Иск к компании выдвинули налоговики
Петр КИБЕР
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Тоннельную "дочку" "Метростроя" будут банкротить из-за 100-миллионных долгов.Тоннельную "дочку" "Метростроя" будут банкротить из-за 100-миллионных долгов.Фото: Александр ГЛУЗ
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Единственного строителя петербургской подземки «Метрострой» продолжают преследовать проблемы. У самой компании полно долгов и несколько исков на различные круглые суммы, полученных от кредиторов и деловых партнеров. А теперь под удар попала и «дочка» «Метростроя» - «Тоннельный отряд-3». Претензии выдвинула Федеральная налоговая служба.

- 27 ноября арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области рассмотрит дело о признании ЗАО «Тоннельный отряд-3» банкротом, - пишут «Невские новости».

Причиной для такого шага стала огромная задолженность строителей по налоговым отчислениям в 100 с лишним миллионов рублей. Добровольно погасить эту сумму «дочка» «Метростроя» погасить не смогла.

Теперь в компании будет введено внешнее управление. Следующим шагом может стать банкротство и ликвидация ЗАО «Тоннельный отряд-3».

Кто в ближайшем будущем должен при этом строить петербургское метро - большой вопрос.

ИСТОЧНИК KP.RU

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