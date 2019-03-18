«На низком старте»: «Метрострой» мобилизует рабочих, чтобы выйти на Фрунзенский радиус

Ситуация со строительством петербургской подземки напоминает многосерийную драму. Как только дела у «Метростроя» идут в гору, случается новая неприятность. Сотрудники бастуют из-за зарплаты – город разрывает договоры. Контракты возвращаются – счета арестовывают. Блокировку снимают – массово поступают судебные иски.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Метро в Шушары все-таки придет в конце лета 00:00 00:00

ДАДУТ АВАНС

Надежда на то, что скоро эта чехарда закончится, появилась в конце прошлой недели. В четверг, 14 марта, вице-губернатор Эдуард Батанов подписал постановление, касающееся ближайшего будущего «Метростроя». Согласно распоряжению, сроки запуска Фрунзенского радиуса официально перенесены на конец лета.

- Разрешить изменить по соглашению сторон существенные условия госконтракта на выполнение работ по объекту «Строительство Фрунзенского радиуса» в части изменения срока выполнения работ с 20.12.2018 года до 31.08.2019 года, - говорится в постановлении.

Помимо сроков в документе идет речь о дополнительном финансировании. От города «Метрострой» сможет получить аванс даже без подтверждения выполненных работ. По предварительной информации, речь ведется о сумме в 500 миллионов рублей. Предполагается, что в первую очередь деньги отправят на зарплатные карты.

«ЗАГОНЯТ ВСЕХ»

В последний раз метростроевцы получили зарплаты около месяца назад. Правда, лишь частично.

-В СМУ-13 и еще несколько субподрядных организаций получили около 60% за декабрь, – рассказывают «Комсомольской правде» сотрудники. - Мое подразделение получило 11 февраля за декабрь в полном объеме, но у нас в декабре было семь рабочих дней, остальное считали по ставке 2/3.

Сейчас рабочие ждут команды от начальства.Фото: Александр ГЛУЗ

С тех пор кто-то из служащих уволился, кто-то сидит дома в ожидании команды от начальства. На многострадальной фиолетовой ветке ведутся работы, необходимые для поддержания «жизнедеятельности» участков. Однако, по информации сотрудников, скоро это изменится.

- Нас предупредили, что к 23-28 марта должно что-то решиться. Как это было во все времена, «загонят» всех, кто работал на других линиях метро, а сейчас сидит дома, - предполагает строитель Евгения. - Всем скопом будем догонять и перегонять сроки, чтобы сдать вовремя. Многих предупредили, чтобы были «на низком старте». Как поступят деньги - сразу вызовут.

250 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ ДЛЯ РАБОЧИХ

Информацию о том, что «спящих» строителей мобилизовали, подтверждают и в пресс-службе компании.

- Каждое СМУ самостоятельно решали, что делать с сотрудниками, - объясняет пресс-секретарь «Метростроя» Екатерина Гигиняк. - В пятницу собирали руководителей и дали задание подготовить трудовые коллективы и распределить по участкам. Особенно это касается Фрунзенской линии, куда будут брошены все силы.

Строители вновь спустятся под землю, когда компания получит от города аванс. Произойдет это, как только будут подготовлены все бумаги и решены остальные бюрократические моменты.

- В первую очередь деньги пойдут на выплату заработной платы. По официальной статистике Комитета по труду и занятости, предстоит покрыть задолженность в размере 250 миллионов рублей. Также нужно оперативно закупить строительные материалы. Остальные средства пойдут поставщикам.

В «Метрострое» отметили, что сейчас ведутся переговоры с подрядчиками, обратившимися с суд с исками. Большинство из них готовы пойти компании навстречу и решать вопросы в рабочем режиме.

- Многие подрядчики уже получили от нас аванс и ждали окончательного расчета, - объясняет Екатерина Гигиняк. - С ними уже есть договоренности, что они еще подождут. Составляем график платежей и рассчитаемся с ними, как только появятся деньги.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Суд признал, что «Метрострой» не виноват в срыве сроков на «фиолетовой» ветке

14 марта Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области вынес решение по иску «Дирекции транспортного строительства» к «Метрострою». Рассмотрев материалы дела и выслушав обе стороны, суд подтвердил непричастность «Метростроя» к нарушению условий государственного контракта. Он отказал истцу в требовании взыскать со строителей 8 миллионов рублей за неисполнение графика по строительству участка Фрунзенского радиуса и срыв сроков погашения аванса.

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