"Ой, все!": розовая урна для пустых обид появилась в Санкт-Петербурге

СЕГОДНЯ 16:22 2019-10-15T16:22:19+03:00

Изменить размер текста: A A

На Парнасе в Санкт-Петербурге появился яркий арт-объект. Его создал уличный художник Loketski: он раскрасил одну из урн в розовый цвет и написал на ней крупными буквами «Ой все! Для пустых обид». Таким образом, автор предлагает петербуржцам не копить обиды, а выбрасывать их в мусорные урны. По словам художника, эти негативные эмоции в будущем будут под запретом, как особо опасные токсичные отходы.

- Представьте: 2049 год, полицейские останавливают прохожего: «колюще-режущее, наркотическое, обиды на кого-нибудь есть?», - комментирует свое творение автор на своей странице в Инстаграм. - Нужно набраться терпения, чтобы принять людей такими, какие они есть, и сил, чтобы расстаться с теми, кого принять мы не в состоянии.

loketski Урна пустых обид

Фотографии арт-объекта уже набрали множество положительных комментариев и около тысячи лайков.

Напомним, что художник Loketski ранее прославился и другими своими арт-объектами в Петербурге. Среди них бюст плачущего Цезаря и монумент противостояния поребрика и бордюра.

ИСТОЧНИК KP.RU