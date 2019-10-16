Строительство платной трассы Москва-Петербург закончат к 15 ноября

СЕГОДНЯ 13:32 2019-10-16T13:32:44+03:00

Движение по М-11 могут открыть до начала декабря. Фото: Минтранс РФ.

Движение по скоростному шоссе отроется до начала зимы

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Строительство платной трассы М-11 Москва-Петербург выходит на финишную прямую. Масштабный проект, реализация которого шла с 2010 года и должна была завершиться к чемпионату мира по футболу-2018, практически закончена. Открыть движение обещают уже через полтора месяца.

- Строительную готовность автомобильной дороги мы ожидаем к 15 ноября. Сами понимаете, что еще какое-то время уйдет на оформление документов, - приводит слова первого замглавы Минтранса Иннокентия Алафинова ТАСС.

При этом точных сроков начала движения по трассе чиновник не назвал, но намекнул, что это произойдет еще до начала декабря.

Напомним, что протяженность автодороги составит 669 километров. Она пройдет от Московской кольцевой (МКАД) до КАД в Санкт-Петербурге. Расчетная скорость движения по магистрали - до 130 километров в час. При этом условии путь можно будет преодолеть за 5,5 часов.

Стоимость проезда по М-11 составит около двух тысяч рублей плюс бензин (в общей сумме 3-3,5 тысячи рублей).

А вот название для новой трассы до сих пор не выбрано.

ИСТОЧНИК KP.RU