Полицию вызывать не пришлось: Кокорин провел открытую тренировку с «Зенитом»

СЕГОДНЯ 15:52 2019-10-17T16:06:40+03:00

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Александр Кокорин вышел в народ! Хотя этим народом пока можно называть только журналистов, которые сегодня увидели вернувшегося после лишения свободы футболиста на тренировке.

После возвращения 28-летнего нападающего «Зенита» из колонии (по условно-досрочному освобождению) прошел уже месяц, но сообщив в середине сентября о подписании нового контракта с игроком, клуб его спрятал от общественности.

Ни брифинга по случаю возвращения, ни подробной информации о динамике восстановления Кокорина, ни комментариев тренерского штаба о его нынешней форме. Даже приезд с «Зенитом» на матч с «Локомотивом» в Москву Александр скрывал от посторонних, надевая экипировку... другого клуба. Возбудило информационное пространство только известие об отказе Российского футбольного союза (РФС) дозаявить нападающего для участия в официальных матчах в осенней части сезона, поэтому сыграть в 2019-м году Кокорин сможет только в товарищеских матчах, которые «Зенит» может провести в середине ноября.

А пока, после трех недель обследований и занятий по индивидуальному плану, Александр Кокорин приступил к тренировкам в общей группе. Приступил еще на прошлой неделе, но перед глазами журналистов появился только сегодня, на зенитовской базе, во время открытой для СМИ тренировки. Год (без трех недель), проведенный вне воли, показалось нападающего не изменил.Буйного нрава он не проявлял, так что полицию вызывать не пришлось.

На поле вышел все тот же улыбчивый молодой человек, с бодрой походкой и ловкими движениями с мячом. Как и прежде, Кокорин с веселым энтузиазмом подключился к беседе с Артемом Дзюбой, смеялся в ответ на шутки тренера и столь же непринужденно выполнял задания на разминке. Осталось понять – изменился ли он после года вне профессии, как футболист? Скоро можно будет сделать первые выводы. Ждать осталось всего месяц.

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ИСТОЧНИК KP.RU