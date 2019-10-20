2019-10-20T20:52:00+03:00
Происшествия

Появилось видео момента аварии трамвая и маршрутки, в которой после опрокидывания пострадали 15 человек

На кадрах видно, как автобус несется на красный сигнал прямо под состав
Роман ЛЯЛИН
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В аварии пострадали 15 человек Фото: ГУ МВД по Петербургу и ЛенобластиВ аварии пострадали 15 человек Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
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Авария на перекрестке дублера Петргофского шоссе стала самой массовой за последнее время по числу пострадавших. Неосторожный водитель маршрутки решил проскочить на красный сигнал светофора перед несущимся на него трамваем, но не успел. Состав на полном ходу снес автобус, который от мощного удара перевернулся. Находившиеся там пассажиры получили множественные травмы.

- Травмы получили 15 человек, среди них двое детей 9 и 14 лет, - сообщают в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. - У них травмы средней и легкой степени тяжести.

У трамвая выбило стекла Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти

У трамвая выбило стекла Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Жизни пассажиров сейчас, к счастью, ничего не угрожает. Сам водитель маршрутки, по словам очевидцев, сбежал с места происшествия. Жителей города эта авария шокировала. По словам местных жителей, водители маршрутки № 235 часто лихачат, особенно на этом участке. Это уже не первая аварии с шоферами этого рейса.

- Я должна была ехать на этой маршрутке, но из-за своей медлительности не успела на нее, - делится одна из горожанок.

Сейчас в распоряжении "КП" появилось видео момент аварии. На нем видно, как трамвай на полном ходу сносит маршрутку.

Видео столкновения маршрутного автобуса и трамвая в Санкт-Петербурге.В результате аварии пострадали более 10 человек

ИСТОЧНИК KP.RU

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