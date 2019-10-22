В центре Петербурга ночью бродила одинокая лиса
Удивительно, но дикие животные, которые должны бояться человека, все глубже и чаще заходят на территорию большого города. И если к появлению лис в Приморском районе все давно привыкли - Юнтоловский заказник рядом, то рыжая красавица, гуляющая ночью чуть лим не по центру города - удивительное зрелище.
- По Гренадерскому мосту бегает лиса, - написал в паблике «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург» удивленный водитель, заметивший дикое животное.
Естественно, что записью с видеорегистратора автолюбитель тут же поделился в соцсетях. Даже, видавшие виды горожане удивились даже такому зрелищу.
- Да что происходит? То кабан на Парашютной, теперь лиса на Гренадерском! Кто дальше? Лоси на Невском? - возмущаются в комментариях петербуржцы.
Напомним, что в минувшие выходные на КАД в районе Левашово дорожные службы ловили бегавших баранов, на Парашютной улице автомобиль насмерть сбил дикого кабана.
На Гренадерском мосту в Петербурге бегала лиса.Видео: vk.com/unreleased_dtp
ИСТОЧНИК KP.RU