2019-10-22T09:16:20+03:00
Дом. Семья

В центре Петербурга ночью бродила одинокая лиса

Рыжую красавицу заметили на Гренадерском мосту [видео]
Петр КИБЕР
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На Гренадерском мосту в ночь на вторник бегала лиса. Фото: vk.com/unreleased_dtpНа Гренадерском мосту в ночь на вторник бегала лиса. Фото: vk.com/unreleased_dtp
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Удивительно, но дикие животные, которые должны бояться человека, все глубже и чаще заходят на территорию большого города. И если к появлению лис в Приморском районе все давно привыкли - Юнтоловский заказник рядом, то рыжая красавица, гуляющая ночью чуть лим не по центру города - удивительное зрелище.

- По Гренадерскому мосту бегает лиса, - написал в паблике «Признавашки. ДТП и ЧП Санкт-Петербург» удивленный водитель, заметивший дикое животное.

Естественно, что записью с видеорегистратора автолюбитель тут же поделился в соцсетях. Даже, видавшие виды горожане удивились даже такому зрелищу.

- Да что происходит? То кабан на Парашютной, теперь лиса на Гренадерском! Кто дальше? Лоси на Невском? - возмущаются в комментариях петербуржцы.

Напомним, что в минувшие выходные на КАД в районе Левашово дорожные службы ловили бегавших баранов, на Парашютной улице автомобиль насмерть сбил дикого кабана.

На Гренадерском мосту в Петербурге бегала лиса.Видео: vk.com/unreleased_dtp

ИСТОЧНИК KP.RU

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