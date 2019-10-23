Скоростная железная дорога из Петербурга до Нижнего Новгорода будет стоить 2,3 триллиона рублей

23 Окт. 08:57 2019-10-23T08:57:16+03:00

Доехать из Петербурга в Москву по высокоскоростной магистрали можно будет за 2-2,5 часа. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Реализовать проект могут к 2026 году

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Акционерное общество «Российские железные дороги» (РЖД) обнародовало новую информацию о проекте высокоскоростной магистрали (ВСМ) Санкт-Петербург - Москва - Нижний Новгород. Стали известные не только уточненные сроки, но и стоимость проекта.

- Суммарная стоимость ВСМ оценивается в 2,295 триллиона рублей, - пишет со ссылкой на собственные источники «Коммерсант»

При этом основные затраты приходятся на участок Петербург—Москва протяженностью 659 км, который обойдется 1,59 триллиона рублей. К этой сумме надо прибавить 30,6 миллиарда, в которые обойдется проектирование магистрали меж двух столиц.

Еще 530 миллиардов будет стоить трасса Москва—Нижний Новгород длиной 421 километр, причем в эту сумму входит реконструкция существующих путей.

Из всей суммы примерно 1,7 триллиона составят собственные средства РЖД, а еще 600 миллиардов планируется получить из госбюджета.

Если все пойдет по планам, то первый участок от Москвы до Нижнего Новгорода запустят в 2024 году, а всю трассу - после 2026-го.

Интересно, что отменять движение «Сапсанов», которые сейчас «долетают» из Петербурга в Москву за 3,5 часа, при этом не планируют.

Расчетная скорость движения по новой трассе - около 350 километров в час. При ней дорога из одной столицы в другую займет около 2 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU