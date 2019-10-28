Водителя маршрутки, устроившего ДТП с трамваем, арестовали на 5 суток за ругань с полицией

28 Окт. 11:14 2019-10-28T11:14:31+03:00

Водителя маршрутки, устроившего ДТП с трамваем, арестовали на 5 дней. Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

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Красносельский районный суд Петербурга дал пять суток ареста водителю 325-й маршрутки, который вечером 20 октября хотел проскочить на красный свет и устроил ДТП с трамваем на перекрестке улицы Десантников с Петергофским шоссе.

- Суд установил, что 21.10.2019 года около 16:00 обвиняемый, при оформлении материалов ДТП нарушал общественный порядок, не выполнил законного требования сотрудника полиции, отказался предоставить документы на право управления транспортными средствами, а также документы удостоверяющие личность, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Причина по которой водитель маршрутки не хотел давать инспекторам документы, оказалась простой - гражданин Киргизии находился в Петербурге нелегально. Скандал с полицией стоил ему 5 суток ареста.

Но это лишь административное наказание. Водителю-гастарбайтеру еще предстоит уголовное разбирательство. Дело, после аварии, в которой пострадали 15 пассажиров маршрутки, заведено за нарушение правил дорожного движения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/739005" frameborder="0"></iframe> Видео столкновения маршрутного автобуса и трамвая в Санкт-Петербурге.В результате аварии пострадали более 10 человек

ИСТОЧНИК KP.RU