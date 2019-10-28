2019-10-28T11:14:31+03:00
Общество

Водителя маршрутки, устроившего ДТП с трамваем, арестовали на 5 суток за ругань с полицией

Суд по уголовному делу еще предстоит [видео]
Петр КИБЕР
Поделиться:
Водителя маршрутки, устроившего ДТП с трамваем, арестовали на 5 дней. Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской областиВодителя маршрутки, устроившего ДТП с трамваем, арестовали на 5 дней. Фото: ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Изменить размер текста:

Красносельский районный суд Петербурга дал пять суток ареста водителю 325-й маршрутки, который вечером 20 октября хотел проскочить на красный свет и устроил ДТП с трамваем на перекрестке улицы Десантников с Петергофским шоссе.

- Суд установил, что 21.10.2019 года около 16:00 обвиняемый, при оформлении материалов ДТП нарушал общественный порядок, не выполнил законного требования сотрудника полиции, отказался предоставить документы на право управления транспортными средствами, а также документы удостоверяющие личность, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Причина по которой водитель маршрутки не хотел давать инспекторам документы, оказалась простой - гражданин Киргизии находился в Петербурге нелегально. Скандал с полицией стоил ему 5 суток ареста.

Но это лишь административное наказание. Водителю-гастарбайтеру еще предстоит уголовное разбирательство. Дело, после аварии, в которой пострадали 15 пассажиров маршрутки, заведено за нарушение правил дорожного движения.

Видео столкновения маршрутного автобуса и трамвая в Санкт-Петербурге.В результате аварии пострадали более 10 человек

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Около 1,5 тысячи аварий произошли в Петербурге и области за минувшую пятницу и последние выходные октября
Глоток воздуха: СКА прервал череду поражений победой над «Северсталью» со счетом 1:2
В Эрмитаже спустя долгое время заработали мраморные фонтаны
В небе над Кудрово заметили странное свечение
На городских праздниках Петербурга могут появиться ярмарки
Бывшего зампредседателя жилкомитета Петербурга арестовали и обвиняют в наркоторговле
На «Адмиралтейских верфях» заложат сразу 2 новые подлодки для ВМФ России
МЧС предупреждает водителей Ленобласти о гололедице 29 октября
В Ленобласти проблемные недострои либо сдадут, либо вернут деньги дольщикам
Аэропорт «Пулково» перешел на зимнее расписание полетов и добавил в расписание новые направления
В здании Генпрокуратуры на Английской набережной отреставрировали деревянных атлантов
Глава Санкт-Петербурга пригласил кубинских школьников на «Алые паруса»
«Состояние критическое, она нетранспортабельна»: Молодую маму из Петербурга, впавшую в кому на отдыхе, пока оставят в Турции
За неуплату алиментов житель Ленобласти 9 месяцев проведет в колонии
На Кубе пройдут Дни Санкт-Петербурга
Жителя Петербурга обвинили в убийстве восьмилетней давности
Раздетая женщина с собакой на руках босиком бегала на юге Петербурга
«Плачу, не могу»: В Карельском поселке сгорели школа и детский сад
В аэропорту Пулково массовые задержки рейсов
Утром в Петербурге и области произошло 404 ДТП
Комитет имущественных отношений Петербурга будет переименован
Рекламу наркотиков в Петербурге прикрыли синими птицами
Зеленый Петербург: Сколько стоит вернуть деревья на набережные города
Меньше чем за месяц по Фрунзенскому радиусу проехали 828 тысяч пассажиров
Счастливый отец из Кронштадта бесследно пропал после рождения ребенка
В Петербурге няня обчистила родителей малыша, за которым присматривала