12-летнего школьника, подозреваемого в жестоком убийстве матери, отправили в центр детской психиатрии

28 Окт. 11:54 2019-10-28T20:37:25+03:00

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Жуткое, по-другому не скажешь, убийство 46-летней жительницы Красногвардейского района, потрясло весь Петербург в минувшие выходные. В расправе над матерью подозревают ее 12-летнего сына. И пока следователи выясняют обстоятельства трагедии, школьника, который страдает задержкой развития, пока отправили в центр детской психиатрии.

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- Ребенок 2007 года рождения помещен в Центр восстановительного лечения «Детская Психиатрия» имени Мнухина, - сообщает источник в правоохранительных органах.

Напомним, что по предварительным данным, расправу над матерью ученик 5 класса одной из петербургских школ устроил около 3 часов ночь 27 октября. В руках у мальчика были ножи (поочередно использовал 4 штуки), ножницы, шампур, пинцет. Все это впоследствии изъяла полиция.

Сама женщина, судя по всему, в это время спала, скорее всего в пьяном виде. В состоянии опьянения был и отец. А вот брат-близнец школьника мог наблюдать за «хирургическими опытами». Семья, где произошло ЧП, неблагополучная.

И хоть ребенка «изобличили» в убийстве матери, дело пока заведено по факту ЧП. То есть проверяются все версии случившегося. При этом сам школьник фактически неподсуден, ведь уголовная ответственность наступает с 14 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU