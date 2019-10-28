2019-10-28T15:08:57+03:00
Общество

Меньше чем за месяц по Фрунзенскому радиусу проехали 828 тысяч пассажиров

В среднем ежедневно «Проспектом Славы», «Дунайской» и «Шушарами» пользуются около 30 тысяч человек
Петр КИБЕР
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С открытия Фрунзенского радиуса им воспользщовались 828 тысяч человек.С открытия Фрунзенского радиуса им воспользщовались 828 тысяч человек.Фото: Олег ЗОЛОТО
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С момента открытия станций Фрунзенского радиуса прошло меньше месяца, а метрополитен Петербурга уже подвел первые итоги. С 3 октября, когда «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» стали доступны для пассажиров, а не только «в техническом режиме», по новому участку подземки проехали 828 тысяч человек.

- Наиболее востребована у пассажиров станция «Проспект Славы», ее средний пассажиропоток за три недели достиг почти 20 тысяч в сутки. Пассажиропоток «Дунайской» превысил 15 тысяч человек в сутки, станцией «Шушары» по статистике ежедневно пока пользуются около 4100 пассажиров, - сообщает пресс-служба петербургской подземки.

При этом в метро отмечают, что параллельно снизилась нагрузка на соседние к Фрунзенскому радиусу станции. Так, «Купчино» теперь ежедневно пользуются 60 тысяч человек (на 9 меньше, чем было), а «Международная» упала сразу на 10 тысяч - до 26 тысяч человек в сутки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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