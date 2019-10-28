МЧС предупреждает водителей Ленобласти о гололедице 29 октября

СЕГОДНЯ 19:33 2019-10-28T20:21:56+03:00

МЧС хочет в будущем предостеречь водителей Петербурга от массовых аварий, которые случились сегодня 28 октября. Фото: Артем КИЛЬКИН

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В МЧС предупредили водителей Петербурга о гололедице во вторник 29 октября. Напомним, сегодня 28 октября в Северной столице из-за неблагоприятных погодных условий только до часу дня в ГИБДД зафиксировали 404 заявки о ДТП. С утра карта города пестрела красным цветом из-за многочисленных пробок. Быть предельно осторожными советуют и спасатели. В МЧС перечислили самые опасные дороги грядущего вторника.

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- 29 октября из-за осадков и гололедицы повышается вероятность попасть в аварию на опасных участках автотрасс М-10 «Россия» в Тосненском районе, А-181 «Скандинавия» в Выборгском районе, Р-21 «Кола» во Всеволожском и Кировском районах, а также Р-23 «Санкт-Петербург - Псков» в Лужском районе, - сообщает ГУ МЧС России по Ленобласти.

Добавим, что тепла в Петербурге можно больше не ждать. По словам профессора государственного гидрометеорологического университета Валерия Малинина, сейчас наступает пора «предзимья», когда температура держится около ноля градусов. 29 октября во вторник в город ждет днем как раз такая погода, а вот ночью будет холоднее – до минус 2.

ИСТОЧНИК KP.RU