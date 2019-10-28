2019-10-28T20:20:38+03:00
Происшествия

ГИБДД предупреждает водителей о массовых авариях из-за гололеда

28 октября стало первым «днем жестянщика» в Петербурге
Петр КИБЕР
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28 октября стало первым "днем жестянщика" в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today28 октября стало первым "днем жестянщика" в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today
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Понедельник, серьезный снегопад накануне, похолодание и гололед - вот слагаемые «успеха», приведшие к первому «дню жестянщика» в Санкт-Петербурге. Не все водители успели сменить резину на зимнюю, не многие оказались готовы к сюрпризам природы и в итоге, с утра городская карта была красной от многочисленных ДТП.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Уже менять резину или еще нет? И вообще - как вести себя на дорогах

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- Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области просит участников дорожного движения быть внимательными и соблюдать скоростной режим в связи с неблагоприятными погодными условиями, - сообщает отдел пропаганды ведомства.

Утром в городе и области произошло сразу несколько серьезных аварий. На КАД в ДТП с грузовиком и двумя легковушками пострадала 5-летняя девочка. На Московском проспекте иномарка вылетела на тротуар и врезалась в здание военкомата, а на трассе «Скандинавия» пришлось перекрыть движение из-за опрокинувшегося самосвала с щебнем.

Несколько часов серьезные пробки были при выезде из Колпино и на Софийской улице, а также на севере Петербурга. А при подъезде к Усть-Луге в аварии с пятью легковушками и автобусом погиб человек.

И, судя по прогнозу синоптиков, в ближайшее время потепления не обещают. Так что водителям надо срочно менять резину на зимнюю, или не садиться за руль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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