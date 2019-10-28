ГИБДД предупреждает водителей о массовых авариях из-за гололеда
Понедельник, серьезный снегопад накануне, похолодание и гололед - вот слагаемые «успеха», приведшие к первому «дню жестянщика» в Санкт-Петербурге. Не все водители успели сменить резину на зимнюю, не многие оказались готовы к сюрпризам природы и в итоге, с утра городская карта была красной от многочисленных ДТП.
КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Уже менять резину или еще нет? И вообще - как вести себя на дорогах
- Управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области просит участников дорожного движения быть внимательными и соблюдать скоростной режим в связи с неблагоприятными погодными условиями, - сообщает отдел пропаганды ведомства.
Утром в городе и области произошло сразу несколько серьезных аварий. На КАД в ДТП с грузовиком и двумя легковушками пострадала 5-летняя девочка. На Московском проспекте иномарка вылетела на тротуар и врезалась в здание военкомата, а на трассе «Скандинавия» пришлось перекрыть движение из-за опрокинувшегося самосвала с щебнем.
Несколько часов серьезные пробки были при выезде из Колпино и на Софийской улице, а также на севере Петербурга. А при подъезде к Усть-Луге в аварии с пятью легковушками и автобусом погиб человек.
И, судя по прогнозу синоптиков, в ближайшее время потепления не обещают. Так что водителям надо срочно менять резину на зимнюю, или не садиться за руль.
ИСТОЧНИК KP.RU