Утром в Петербурге и области произошло 404 ДТП

СЕГОДНЯ 16:04 2019-10-28T20:21:42+03:00

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Больше, чем на четверть выросла в понедельник аварийность на дорогах Петербурга и Ленобласти. Если в прошедшую пятницу, 25 октября, утром число ДТП не дошло даже до трех сотен, то в понедельник к часу дня, их насчиталось больше 400.

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- По состоянию на 13:00 28 октября было зафиксировано 404 сообщения о дорожных инцидентах, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

При этом основная масса касалась лишь «жестянки», то есть в авариях пострадали лишь машины. но в нескольких случаях не обошлось без раненых и даже погибших.

Так, на трассе «Нарва», при съезде к порту Усть-Луга, в остановившийся из-за тройного ДТП автобус влетела «Лада Ларгус». 32-летний водитель легковушки погиб на месте, а четверо его пассажиров оказались в больнице в различной степени тяжести.

Чуть ранее трасса «Скандинавия» была перекрыта из-за перевернувшегося грузовика с щебнем, а на КАД в аварии пострадала 5-летняя девочка.

ИСТОЧНИК KP.RU