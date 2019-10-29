Молодую маму из Петербурга, впавшую в кому в Турции, в ближайшее время доставят на родину самолетом
Молодую маму из Петербурга, которая пережила инсульт и впала в кому на отдыхе в Турции, вернут на родину самолетом санитарной авиации. О том, что борт уже вылетел в Анталью, в «Твиттере» сообщила вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина.
- Женщина, попавшая в больницу на отдыхе в Анталье (Турция), остается в стабильно тяжелом состоянии. Сегодня спецбортом санавиации она будет доставлена в Санкт-Петербург, - написала Митянина.
В городе на Неве 31-летнюю пациентку уже ждут специалисты НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, которые готовы оказать молодой маме всю помощь.
Напомним, что ЧП с жительницей Санкт-Петербурга произошло 18 октября. Во время отпуска в Турции, где она была с 4-летней дочкой и матерью-пенсионеркой, произошел инсульт. Женщину срочно госпитализировали и из-за тяжелого состояния ввели в искусственную кому.
При этом друзья и коллеги петербурженки начали в соцсетях сбор средств на оплату лечения (страховка покрывала не все) и перевозку ее в Россию. Еще накануне это было под вопросом, однако сегодня он решился.
ИСТОЧНИК KP.RU