2019-10-29T15:03:40+03:00
Общество

Молодую маму из Петербурга, впавшую в кому в Турции, в ближайшее время доставят на родину самолетом

За 31-летней женщиной в Анталью уже вылетел борт санавиации
Петр КИБЕР
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За молодой петербурженкой в Турцию вылетел самолет санавиации. Фото: vk.com/pomogite_spasti_kiruЗа молодой петербурженкой в Турцию вылетел самолет санавиации. Фото: vk.com/pomogite_spasti_kiru
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Молодую маму из Петербурга, которая пережила инсульт и впала в кому на отдыхе в Турции, вернут на родину самолетом санитарной авиации. О том, что борт уже вылетел в Анталью, в «Твиттере» сообщила вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина.

- Женщина, попавшая в больницу на отдыхе в Анталье (Турция), остается в стабильно тяжелом состоянии. Сегодня спецбортом санавиации она будет доставлена в Санкт-Петербург, - написала Митянина.

В городе на Неве 31-летнюю пациентку уже ждут специалисты НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, которые готовы оказать молодой маме всю помощь.

Напомним, что ЧП с жительницей Санкт-Петербурга произошло 18 октября. Во время отпуска в Турции, где она была с 4-летней дочкой и матерью-пенсионеркой, произошел инсульт. Женщину срочно госпитализировали и из-за тяжелого состояния ввели в искусственную кому.

При этом друзья и коллеги петербурженки начали в соцсетях сбор средств на оплату лечения (страховка покрывала не все) и перевозку ее в Россию. Еще накануне это было под вопросом, однако сегодня он решился.

ИСТОЧНИК KP.RU

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