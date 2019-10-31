2019-10-31T00:10:26+03:00
Общество

В Петербурге зачитали имена жертв политических репрессий

30 октября прошел День памяти жертв политических репрессий
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Почтить память репрессированных ленинградцев вышли сотни горожан.Почтить память репрессированных ленинградцев вышли сотни горожан.Фото: Артем КИЛЬКИН
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30 октября в Санкт-Петербурге традиционно провели День памяти жертв политических репрессий. На Троицкой площади прошел митинг, на котором возложили цветы у Соловецкого камня. Одновременно в разных точках города состоялись чтения списков жертв политических репрессий в Ленинграде. Петербуржцы стояли у памятника Достоевскому, музея Анны Ахматовой в Фонтанном доме и у стен Российской национальной библиотеки.

«КП-Петербург» рассказывала о трагичной истории супругов Вольдемара и Алисы, которых забрали на расстрел прямо на глазах трехлетней дочери Карины.

- Я проснулась от какого-то шума в коридоре. Дверь в другую комнату была открыта, там горел свет. По комнате ходили какие-то незнакомые мужчины - все в черном. Я сидела в своей кровати и плакала. Мать и отец были одеты, стояли у дверей. Мама на прощание сказала: «Кариночка, слушайся дедушку, мы скоро вернемся». Больше я их не видела, - рассказала подробности роковой ночи 84-летняя Карина Клодт.

В рамках Дня памяти возложили венки и цветы, а также провели панихиду и на мемориальном кладбище «Левашовская пустошь». Напомним, там с 1937 по 1953 массово расстреливали жителей Ленинграда. Год назад на кладбище собирались возить на постоянной основе школьников для того, чтобы знакомить молодежь с тяжелыми страницами отечественной истории. Однако общественники отнеслись неоднозначно к данной инициативе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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