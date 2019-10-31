СК завел уголовное дело после пожара дома в Васкелово, в котором погибли трое малышей и их родные

СЕГОДНЯ 01:21 2019-10-31T01:21:24+03:00

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Следователи Ленобласти возбудили уголовное дело после пожара дома в поселке Васкелово Всеволожского района, в котором погибли трое малышей и их родные. Трагедия произошла ранним утром 30 октября. Напомним, огонь вспыхнул в частном домике площадью 30 квадратных метров. К сожалению, выбраться из пылающего здания никому не удалось. Сейчас СК опубликовал точные данные о погибших. Ими стали дети 2, 5 и 8 лет, а также их взрослые родственники – 58-летний мужчина и 85-летняя бабушка.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье за причинение смерти по неосторожности двум или более лицам. Сейчас на месте все еще работают следователи и криминалисты. Необходимые судебные экспертизы помогут определить причины возникновения пожара, - сообщает пресс-служба СК РФ по Ленобласти.

«КП-Петербург» выяснила, что предварительная причина гибели троих детей и двух взрослых – отравление угарным газом. Пылающий дом тушили два пожарных расчета, однако спасти никого не удалось.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/740992" frameborder="0"></iframe> В Ленинградской области при пожаре погибли трое детей и взрослые.Видео: ГСУ СК России по Ленинградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU