Суд Нарьян-Мара арестовал мужчину, обвиняемого в жестоком убийстве детсадовца

СЕГОДНЯ 12:35 2019-11-01T12:39:49+03:00

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В городской суд Нарьян-Мара утром 1 ноября привезли задержанного Дениса П., которого подозревают в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду «Сказка». 36-летнему мужчине должны были избрать меру пресечения, впрочем, никто не сомневалтся, что это будет арест. Так и получилось. Мужчину арестовали на два месяца.

На опубликованных Следственным комитетом кадрах видно, как задержанного под конвоем из четырех человек заводят в зал суда. Скорее всего это произошло рано утром, а вооруженная охрана была нужна не столько для пресечения попытки побега, столько для безопасности самого подозреваемого.

Сразу после убийства детсадовца жители Нарьян-Мара в соцсетях требовали смерти для злоумышленника и даже были готовы устроить самосуд.

Напомним, что вооруженный ножом мужчина вошел на территорию детсада «сказка» во время тихого часа. Охранник подумал, что это папа одного из детей и пустил человека внутрь. Уже там 36-летний Денис П., который был пьян, зашел в одну из групп и напал с ножом на спящего мальчика. Позднее злоумышленник заявил, что зарезать ребенка ему посоветовали «голоса в голове». Мужчину еще ждет психиатрическая экспертиза.

По факту убийства заведено три уголовных дела, два из которых в отношении сотрудников садика и охраны - за оказание услуг, не отвечающих нормам безопасности и халатность.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/741412" frameborder="0"></iframe> Подозреваемый в зверском убийстве ребенка в детсаду Нарьян-Мара арестован на два месяца.

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ИСТОЧНИК KP.RU