2019-11-01T12:39:49+03:00
Общество

Суд Нарьян-Мара арестовал мужчину, обвиняемого в жестоком убийстве детсадовца

Кадры фото и видео задержанного опубликовал Следком России
Петр КИБЕР
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Суд арестовал Дениса П., подозреваемого в убийстве ребенка в детсаду. Фото: Следком РФСуд арестовал Дениса П., подозреваемого в убийстве ребенка в детсаду. Фото: Следком РФ
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В городской суд Нарьян-Мара утром 1 ноября привезли задержанного Дениса П., которого подозревают в жестоком убийстве 6-летнего мальчика в детском саду «Сказка». 36-летнему мужчине должны были избрать меру пресечения, впрочем, никто не сомневалтся, что это будет арест. Так и получилось. Мужчину арестовали на два месяца.

На опубликованных Следственным комитетом кадрах видно, как задержанного под конвоем из четырех человек заводят в зал суда. Скорее всего это произошло рано утром, а вооруженная охрана была нужна не столько для пресечения попытки побега, столько для безопасности самого подозреваемого.

Сразу после убийства детсадовца жители Нарьян-Мара в соцсетях требовали смерти для злоумышленника и даже были готовы устроить самосуд.

Напомним, что вооруженный ножом мужчина вошел на территорию детсада «сказка» во время тихого часа. Охранник подумал, что это папа одного из детей и пустил человека внутрь. Уже там 36-летний Денис П., который был пьян, зашел в одну из групп и напал с ножом на спящего мальчика. Позднее злоумышленник заявил, что зарезать ребенка ему посоветовали «голоса в голове». Мужчину еще ждет психиатрическая экспертиза.

По факту убийства заведено три уголовных дела, два из которых в отношении сотрудников садика и охраны - за оказание услуг, не отвечающих нормам безопасности и халатность.

Подозреваемый в зверском убийстве ребенка в детсаду Нарьян-Мара арестован на два месяца.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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