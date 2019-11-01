Охранник детского сада Нарьян-Мара, где был убит 6-летний мальчик, задержан

СЕГОДНЯ 12:57 2019-11-01T12:58:08+03:00

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Страшное убийство 6-летнего мальчика в детском саду Нарьян-Мара потрясло общественность. В пятницу, 1 ноября, следственный комитет задержал охранника учреждения, который в тот роковой день пропустил постороннего мужчину с ножом к детям. По имеющимся данным, сотрудник предприятия, поставленный защищать ребят, просто решил, что зашел чей-то отец и даже не заподозрил его ни в чем.

- Подозреваемый позвонил в домофон, охранник дистанционно, не выходя из комнаты охраны, открыл ему входную дверь, приняв за родителя одного из воспитанников, - сообщили в следственном комитете Архангельской области.

Спустя несколько минут, подозреваемый в убийстве, уже ходил по помещениям детского сада, и выбирал группу, в которую он зайдет для того, чтобы исполнить свой замысел.

Задержанный охранник работает в ООО ОП «Святогоръ». Сейчас он проходит как главный подозреваемый по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей в возрасте до 6 лет, повлекших по неосторожности причинение смерти человека.

Напомним, что подозреваемый в убийстве ребенка, арестован судом. Он пробудет в СИЗО два месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU