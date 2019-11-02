Игроки московского ЦСКА прогулялись по Петербургу перед матчем с «Зенитом»

СЕГОДНЯ 16:27 2019-11-02T16:27:22+03:00

Игроки ЦСКА прогулялись по Петербургу перед игрой с "Зенитом". Фото: twitter.com/pfc_cska

Акинфеев и компания были замечены в Приморском парке победы

Изменить размер текста: A A

Уже через три часа на арене футбольного стадиона на Крестовском острове схлестнутся в битве за три очка петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Команды уже провели предматчевые тренировки, а армейцы даже успели совершить традиционный гостевой променад. Учитывая место игры, он прошел в Приморском парке Победы.

- Традиционная прогулка, - лаконично сообщает под фото «Твиттер» сине-красных.

На снимок попали несколько игроков и тренеров ЦСКА. В том числе голкипер Игорь Акинфеев и старший тренер Сергей Овчинников. Пошел ли гулять с футболистами основной рулевой армейцев Виктор Гончаренко, так и осталось неизвестным.

Зато точно ясно, что битва между заклятыми друзьями-соперниками будет зрелищной. ЦСКА наверняка захочет вернуть лидерство в чемпионате, а «Зенит» постарается его удержать.

О том, что игра окажется непростой, накануне говорил и экс-вратарь петербуржцев Юрий Лодыгин.

Напомним, что стартовый свисток прозвучит на «Газпром Арене» в 19:00. «Комсомольская правда» будет вести трансляцию матча на нашем сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU