Фанаты огненным файер-шоу встретили автобус «Зенита» перед матчем с ЦСКА
В настоящий момент на поле «Газпром Арены», что на Крестовском острове в Санкт-Петербурге идет встреча между «Зенитом» и столичным ЦСКА. Пока, к 30-й минуте, счет ничейный - 0:0. Но болельщики петербургского клуба уже успели отличиться. Правда в хорошем смысле. Они устроили «огненное шоу» своим любимцам, ехавшим на стадион.
- Встречаем «Зенит». Важный матч, - подписано видео в «Инстаграме» одного из фанатов, на котором видна дорога из файеров для зенитовского автобуса.
А вот поможет футболистам такая поддержка болельщиков победить извечных соперников из ЦСКА - покажет только время.
Надо сказать, что трибуны 60-тысячной арены на Крестовском острове заполнены практически полностью. Пустые места есть, но из совсем немного. Это и не удивительно, ведь игра изначально обещала быть красочной и напряженной.
Напомним, что «Комсомолка» ведет прямую текстовую трансляцию с матча. Присоединяйтесь.
ИСТОЧНИК KP.RU