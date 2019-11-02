2019-11-02T19:33:53+03:00
Спорт

Фанаты огненным файер-шоу встретили автобус «Зенита» перед матчем с ЦСКА

Видео красочного прибытия игроков на стадион появилось в «Инстаграме» одного из болельщиков
Петр КИБЕР
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Болельщики "Зенита" файерами встретили клубный автобус. Фото: instagram.com/philler21Болельщики "Зенита" файерами встретили клубный автобус. Фото: instagram.com/philler21
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В настоящий момент на поле «Газпром Арены», что на Крестовском острове в Санкт-Петербурге идет встреча между «Зенитом» и столичным ЦСКА. Пока, к 30-й минуте, счет ничейный - 0:0. Но болельщики петербургского клуба уже успели отличиться. Правда в хорошем смысле. Они устроили «огненное шоу» своим любимцам, ехавшим на стадион.

- Встречаем «Зенит». Важный матч, - подписано видео в «Инстаграме» одного из фанатов, на котором видна дорога из файеров для зенитовского автобуса.

А вот поможет футболистам такая поддержка болельщиков победить извечных соперников из ЦСКА - покажет только время.

Надо сказать, что трибуны 60-тысячной арены на Крестовском острове заполнены практически полностью. Пустые места есть, но из совсем немного. Это и не удивительно, ведь игра изначально обещала быть красочной и напряженной.

Напомним, что «Комсомолка» ведет прямую текстовую трансляцию с матча. Присоединяйтесь.

philler21philler21
Болельщики "Зенита" встрелили автобус с игроками огненным файер-шоу
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ИСТОЧНИК KP.RU

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