2019-11-02T20:06:03+03:00
Спорт

Гол в раздевалку: «Зенит» проигрывает ЦСКА после первого тайма со счетом 0:1

Единственный пока мяч в игре забил Никола Влашич
Петр КИБЕР
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После первого тайма "Зенит" проигрывает ЦСКА 0:1.После первого тайма "Зенит" проигрывает ЦСКА 0:1.Фото: Артем КИЛЬКИН
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На петербургской «Газпром Арене» закончился первый тайм игры между «Зенитом» и ЦСКА. И, к сожалению болельщиков сине-бело-голубых, из любимцы проигрывают со счетом 0:1. Гол, как говорят «в раздевалку» на 46-й минуте забил атакующий полузащитник армейцев Никола Влашич.

Защитник «Зенита» Вячеслав Караваев ошибся при выносе верхового мяча и позволил игроку ЦСКА пробить по воротам Михаила Кержакова. Голкипер ничем не смог помочь.

Надо сказать, что гол не вытекал из логики первого тайма. «Зенит» по-хозяйски контролировал мяч, лишь изредка позволяя гостям бить по своим воротам. Два очень хороших момента забить не использовал полузащитник петербуржцев Юрий Жирков, но не сложилось - в одном мяч улетел выше ворот, а в другом выручил Акинфеев.

К сожалению, пока не очень заметны Артем Дзюба и Себастьян Дриусси. Не получается и у Сердара Азмуна. Возможно, что в перерыве тренер «Зенита» сделает замены, хотя Сергей Семак предпочитает обновлять состав по ходу второго тайма.

Как будут развиваться события, можно узнать из трансляции на сайте «Комсомолки».

ИСТОЧНИК KP.RU

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