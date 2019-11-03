2019-11-03T20:27:15+03:00
Общество

Рабочая неделя в Ленобласти начнется с метели

5 ноября в регионе будут сильный ветер и снег
Евгения МОСКВИНА
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В Ленобласти 5 ноября ожидается метель.В Ленобласти 5 ноября ожидается метель.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Зима уже очень близко. Вот и жителей Ленобласти предупреждают об ухудшении погоды с начала новой недели. Как сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по региону, праздничный понедельник, 4 ноября, на территории области ожидается мокрый снег. Водителей предупреждают о гололедице - ситуация на дорогах требует особого внимания.

Вместе с рабочими буднями в Ленобласть придет метель и сильный ветер. Такая погода ожидается уже со вторника, 5 ноября. Порывы ветра могут достигать до 15-20 метров в секунду. На дорогах по-прежнему останется гололед.

Напомним, что не самая приятная погода ждет на следующей неделе и жителей Петербурга. Мокрый снег и сильный ветер придут в город в понедельник, 4 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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