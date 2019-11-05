Суд отправил в колонию на 10 лет виновника смертельного ДТП на Невском проспекте

СЕГОДНЯ 20:13 2019-11-05T20:13:58+03:00

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Куйбышевский районный суд отправил в колонию общего режима виновника смертельного ДТП на Невском проспекте, которое произошло 30 марта 2019 года. Артур Асатуров проведет за решеткой 10 лет.

Напомним, пьяный мужчина за рулем Genesis G70 пронесся на красный сигнал светофора через перекресток Невского и Литейного. Затем лихач на большой скорости объезжал машины по встречке, что в итоге привело к столкновению с Volkswagen Polo. Пострадавший водитель тут же погиб. Далее машину Асатурова откинуло на тротуар, где он сбил пешехода. После страшного ДТП в больницы доставили четырех человек в тяжелом состоянии. К сожалению, один из них скончался.

- 5 ноября за свои злодеяния виновника аварии приговорили к 10 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Асатуров согласился с решением суда, не считая размера гражданских исков. Его лишили права управлять транспортным средством сроком на 2,5 года. Более того, злоумышленник заплатит 3,8 миллионов рублей пострадавшим в ДТП, - сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

ИСТОЧНИК KP.RU