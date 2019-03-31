Пострадавшая в аварии на Невском проспекте умерла в больнице

Страшное ДТП в самом центре Петербурга на выходных унесло жизни двух людей. Массовая авария произошла рано утром в субботу, 30 марта, на Невском проспекте. На пересечении с Литейным автомобиль Genesis G70 на огромной скорости промчался на красный сигнал светофора. Затем прибавил газу и начал объезжать ожидающие зеленого света машины по встречной полосе. Там он на скорости влетел в Volkswagen Polo. Удар пришелся на водительскую дверь – мужчина, который был за рулем второй машины, погиб мгновенно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/700212" frameborder="0"></iframe> ДТП в Санкт-Петербурге на пересечении Невского и Литейного.

Но это не все «жертвы» гонщика на Genesis G70. После того, как он столкнулся с Polo, его выбросило на тротуар – там он сбил прохожего. Всего в больницы в тяжелом состоянии после аварии увезли четырех человек, среди них был и пешеход. Двое попали в Военно-медицинскую академию, еще двое – в Мариинскую больницу. Сам водитель Genesis G70 тоже госпитализирован.

После ДТП сразу же возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил дорожного движения. А вечером того же дня вице-губернатор Северной столицы Анна Митянина сообщила, что состояние пострадавших в больницах остается стабильно тяжелым. Однако один из них после аварии прожил всего сутки. И уже утром 31 марта стало известно, что количество погибших ДТП увеличилось до двух человек. Пострадавшая женщина скончалась в Мариинской больнице.

На месте ДТП водитель Volkswagen Polo. Фото: vk.com/spb_today

По предварительной информации, виновник аварии уроженец Армении. Во время ДТП он был в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, водитель Genesis ранее уже был лишен прав за вождение в нетрезвом виде.

Напомним, что за последнее время это не первая страшная авария в центре города. В ночь на 24 февраля водитель BMW вылетел на пешеходную часть Невского проспекта, где в тот момент находились прохожие. Под колесами автомобиля оказались пятеро человек, а двое погибли. Выяснилось, что мужчина был мигрантом. А до аварии он проводил время в одном из баров на Думской улице. Там он баловался так называемыми «веселящими» шариками, а за руль сел, ему вскружил не только газ, но и алкоголь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/700224" frameborder="0"></iframe> Момент столкновения Genesis G70 и Volkswagen Polo на Невском проспекте.Видео из группы vk.com/spb_today

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