Суд арестовал таможенников, которые брали взятки за ввоз антиквариата в Россию

СЕГОДНЯ 17:17 2019-11-06T17:17:48+03:00

Двух таможеников и коммерсанта отправили под арест по делу о контрабанде антиквариата. Фото: Олег УКЛАДОВ

Под стражей они пробудут как минимум два месяца

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Василеостровский районный суд избрал меру пресечения для двух чиновников Балтийской таможни и их подельника, которые проходят по делу о контрабанде ценностей в Россию. По версии следствия, за небольшую мзду таможенники закрывали глаза на ввоз предметов антиквариата. Продолжалось это не менее года.

- Начальник поста и начальник отдела специальных таможенных процедур с 2018 по 2019 годы получали взятки от предпринимателей, которые дальше распределяли между сотрудников поста. За деньги они упрощали перевозку культурных ценностей из Европы в Петербург, - сообщала пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.

Всего были ввезены как минимум три партии товара: одна в количестве 245 предметов, на сумму более 100 тысяч рублей и еще две в 353 и 196 предметов на 300 тысяч рублей.

По делу уже прошли обыски в антикварном салоне на Владимирском проспекте и были задержаны пять фигурантов.

Двое таможенников и один коммерсант сегодня отправились под арест.

ИСТОЧНИК KP.RU