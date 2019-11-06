Суд арестовал таможенников, которые брали взятки за ввоз антиквариата в Россию
Василеостровский районный суд избрал меру пресечения для двух чиновников Балтийской таможни и их подельника, которые проходят по делу о контрабанде ценностей в Россию. По версии следствия, за небольшую мзду таможенники закрывали глаза на ввоз предметов антиквариата. Продолжалось это не менее года.
- Начальник поста и начальник отдела специальных таможенных процедур с 2018 по 2019 годы получали взятки от предпринимателей, которые дальше распределяли между сотрудников поста. За деньги они упрощали перевозку культурных ценностей из Европы в Петербург, - сообщала пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК России.
Всего были ввезены как минимум три партии товара: одна в количестве 245 предметов, на сумму более 100 тысяч рублей и еще две в 353 и 196 предметов на 300 тысяч рублей.
По делу уже прошли обыски в антикварном салоне на Владимирском проспекте и были задержаны пять фигурантов.
Двое таможенников и один коммерсант сегодня отправились под арест.
ИСТОЧНИК KP.RU