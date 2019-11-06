Из-за метели, ветра и мокрого снега в «Ленэнерго» перешли в особый режим работы

6 Нояб. 21:48 2019-11-06T21:50:33+03:00

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В «Ленэнерго» сообщили о переходе в особый режим работы из-за неблагоприятных погодных условий. В первую очередь это сделано ради горожан, пострадавших от шторма с порывами ветра до 20 м/с, ветра и мокрого снега, которые бушевали в городе с 5 на 6 ноября. Сейчас энергетики трудятся над ликвидацией нарушений электроснабжения и следят за новыми происшествиями день и ночь.

- 104 оперативно-выездные бригады находятся на круглосуточном дежурстве. Всего в особом режиме работают 1600 человек и 516 единиц техники. Нами созван оперативный штаб и налажен контакт с госвластью, МЧС и подрядными организациями, - передает пресс-служба «Ленэнерго».

Напомним, с вечера 5 ноября непогода атаковала ОЖД. Многие поезда дальнего и пригородного следования задержались из-за обледеневших контактных проводов. Пассажирам приходилось ждать от 20 минут до 4 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU