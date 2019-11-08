2019-11-08T09:09:44+03:00
Общество

Португальский электробус Caetanobus прибыл на испытания в Петербург

О том, что европейская машина пройдет тесты в Северной столице, «Пассажиравтотранс» договорился на выставке в Брюсселе
Петр КИБЕР
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Португальский электробус уже приехал в Петербург на испытания. Фото: "Питертранспорт"Португальский электробус уже приехал в Петербург на испытания. Фото: "Питертранспорт"
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В скором времени на улицы Санкт-Петербурга выйдет гость из солнечной и теплой Португалии. Новый электробус марки Caetanobus уже прибыл на берега Невы. Договоренность об испытаниях была достигнута в конце октября в Брюсселе, где проходила всемирная выставка BUSWORLD.

- «Пассажиравтотранс» и ведущий производитель автобусов Португалии Caetanobus подписали соглашение о сотрудничестве. В рамках договора в ноябре пройдут испытания электробуса e.City Gold,- сообщала тогда пресс-служба перевозчика.

И вот, по сведениям портала «Питертранспорт», португальский электробус приехал на берега Невы. Судя по фото, эта та же машина, которую и показывали на выставке в столице Бельгии. Он вмещает 87 пассажиров и может преодолеть до 300 км на одной зарядке.

Когда и на какой маршрут выйдет Caetanobus, пока неизвестно. В Петербурге сейчас электробусы курсируют на 128-м маршруте по Васильевскому острову и Петроградской стороне. Это российские машины марки Volgabus.

ИСТОЧНИК KP.RU

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