«Супруга будет нанимать адвоката»: Жена преподавателя СПбГУ Соколова в шоке, что муж убил студентку-любовницу

СЕГОДНЯ 21:36 2019-11-09T22:31:23+03:00

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В Петербурге убийство 24-летней студентки Анастасии Ещенко стало главной темой года. История началась как голливудский роман юная ученица охмурила пожилого преподавателя СПбГУ и известного историка Олега Соколова. Кавалер Ордена почетного легиона даже ушел от своей семьи ради романа с молодой зазнобой. Но романтичная сказка закончилась трагедией.

Преподаватель во время ссоры убил и расчленил свою любовницу, а потом расчленил тело и стал по частям выкидывать в реку Мойка. Но тут его ждал провал. Педагог так серьезно выпил, что когда выкидывал рюкзак с руками своей любовницы, сам упал в реку. Сейчас он уже дает признательные показания. А жена почетного педагога до сих пор не может поверить в то, что произошло.

- Жена будет нанимать адвоката, - рассказала "КП-Петербург" подруга семьи Соколовых. - Она в шоке от произошедшего. Пытается понять, что произошло. Она пыталась игнорировать отношения своего мужа.

Сейчас педагогу грозит до 15 лет тюрьмы.

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ИСТОЧНИК KP.RU