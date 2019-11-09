2019-11-09T22:31:23+03:00
Происшествия

«Супруга будет нанимать адвоката»: Жена преподавателя СПбГУ Соколова в шоке, что муж убил студентку-любовницу

По словам друзей, благоверная предпочитала игнорировать роман возлюбленного
Роман ЛЯЛИН
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Преподаватель подражал НаполеонуПреподаватель подражал НаполеонуФото: Артем КИЛЬКИН
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В Петербурге убийство 24-летней студентки Анастасии Ещенко стало главной темой года. История началась как голливудский роман юная ученица охмурила пожилого преподавателя СПбГУ и известного историка Олега Соколова. Кавалер Ордена почетного легиона даже ушел от своей семьи ради романа с молодой зазнобой. Но романтичная сказка закончилась трагедией.

Преподаватель во время ссоры убил и расчленил свою любовницу, а потом расчленил тело и стал по частям выкидывать в реку Мойка. Но тут его ждал провал. Педагог так серьезно выпил, что когда выкидывал рюкзак с руками своей любовницы, сам упал в реку. Сейчас он уже дает признательные показания. А жена почетного педагога до сих пор не может поверить в то, что произошло.

- Жена будет нанимать адвоката, - рассказала "КП-Петербург" подруга семьи Соколовых. - Она в шоке от произошедшего. Пытается понять, что произошло. Она пыталась игнорировать отношения своего мужа.

Сейчас педагогу грозит до 15 лет тюрьмы.

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Шокирующее убийство произошло в Петербурге в ночь на субботу, 9 ноября. Профессора СПбГУ Олега Соколова задержали, когда он пытался избавиться от останков убитой девушки (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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