2019-11-10T08:58:31+03:00
Происшествия

Французский институт в Лионе прокомментировал жестокое убийство 24-летней девушки доцентом СПбГУ

Олег Соколов занимал в учреждении должность члена научного совета
Сергей ВОЛЧКОВ
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63-летний историк Олег Соколов был одержим фигурой Наполеона Бонапарта. А после убийства любовницы хотел прийти в Петропавловскую крепость в костюме императора и казнить себя на глазах у туристов.63-летний историк Олег Соколов был одержим фигурой Наполеона Бонапарта. А после убийства любовницы хотел прийти в Петропавловскую крепость в костюме императора и казнить себя на глазах у туристов.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Жуткая история с убийством 24-летней девушки, развернувшаяся вчера в Санкт-Петербурге, вызвала международный резонанс. Напомним: доцент СПбГУ Олег Соколов утром 9 ноября пытался утопить в реке Мойке рюкзак с травматическим пистолетом и отрубленными женскими руками. Позже выяснилось, что руки принадлежали его бывшей студентке и любовнице, которую Соколов, по его же собственному признанию, зверски убил и расчленил. Французский институт социологических, политических и экономических наук, в котором ученый-убийца значился членом ученого совета, выпустил по этому поводу официальное сообщение:

«С ужасом узнали из прессы о жестоком преступлении, предположительно совершенном Олегом Соколовым, - говорится в нем. - Мы немедленно лишаем его должности члена научного совета и выражаем наши соболезнования семье жертвы».

Ранее историк Евгений Понасенков назвал Соколова опасным для общества и заявил, что боролся с ним на протяжении двух последних лет. Коллеги доцента высказывают противоположную версию: по их словам, убить девушку он мог из-за «психического срыва».

Доцент вуза в Петербурге расчленил любимую коллегу, засунул части тела в рюкзак и попытался утопить их в Мойке.Роман ЛЯЛИН

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ИСТОЧНИК KP.RU

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