2019-11-10T09:30:02+03:00
Происшествия

Доцент СПбГУ Олег Соколов, убивший и расчленивший 24-летнюю девушку, раскаялся в содеянном

Однако, по словам адвоката, рассматривается версия самооговора
Сергей ВОЛЧКОВ
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63-летний преподаватель подражал Наполеону и требовал, чтобы его называли «сиром».63-летний преподаватель подражал Наполеону и требовал, чтобы его называли «сиром».Фото: Артем КИЛЬКИН
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В Санкт-Петербурге продолжается разбирательство по поводу жуткой истории, случившейся вчера, 9 ноября, когда 63-летний доцент СПбГУ попытался утопить в реке Мойке отпиленные женские руки. Сам Олег Соколов сейчас находится под стражей, он признал свою вину и раскаялся в содеянном. Об этом «Комсомолке» сообщил адвокат подозреваемого Александр Почуев.

- Он написал явку с повинной – добровольно и собственноручно, - отметил Почуев. – В содеянном раскаялся. На данный момент полностью сотрудничает со следствием.

По словам нашего собеседника, линия защиты сейчас основана на проверке и «критическом анализе» версии следствия.

- Кроме того, отрабатывается версия самооговора, - добавил Почуев. – Адвокат обязан ее отработать.

Комментировать какие бы то ни было иные обстоятельства дела наш собеседник отказался.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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