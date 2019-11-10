Книгу с автографом доцента СПбГУ, убившего и расчленившего молодую девушку, продали за 19 950 рублей

СЕГОДНЯ 10:44 2019-11-10T10:44:05+03:00

Книга доцента Олега Соколова, убившего и расчленившего молодую девушку, нашла нового владельца менее чем за 12 часов.

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История со зверским убийством 24-летней девушки в Санкт-Петербурге получила неожиданное продолжение. Известный журналист и телеведущий Александр Невзоров выставил на продажу книгу с автографом доцента, который застрелил и расчленил несчастную, Олега Соколова.

- Эту книгу – «Армия Наполеона» - Соколов подарил мне в 2002 году, - рассказал Невзоров на своей странице в соцсетях. – В ней он почему-то называет себя моим почитателем. Мне такие книжки в принципе нафиг не нужны, потому что вся информация о войне с Наполеоном должна помещаться в десяти строчках. Сдам-ка я эту книжечку в свой интернет-магазин. Пусть ее загонят как очень интересую реликвию. Может, кому-нибудь понадобится.

Книга с автографом Соколова стала одним из самых дорогих товаров в невзороском интернет-магазине, если не считать раритетных изданий – журналист запросил за нее 19 950 рублей. Менее чем через 12 часов на странице появилась красная плашка «Продано».

Напомним: доцент СПбГУ Олег Соколов утром 9 ноября пытался утопить в реке Мойке рюкзак с травматическим пистолетом и отрубленными женскими руками. Позже выяснилось, что руки принадлежали его бывшей студентке и любовнице, которую Соколов, по его же собственному признанию, зверски убил и расчленил.

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ИСТОЧНИК KP.RU