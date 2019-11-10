2019-11-10T23:25:38+03:00
Происшествия

"Они игнорировали все обращения": после убийства аспирантки в интернете появилась петиция с требованием уволить руководство СПбГУ

Авторы обращения припомнили все жалобы студентов на доцента Олега Соколова
Александра СУРИС
Поделиться:
Комментарии: comments4
Студенты неоднократно жаловались на Олега Соколова Фото: vk.comСтуденты неоднократно жаловались на Олега Соколова Фото: vk.com
Изменить размер текста:

Страшную трагедию обсуждают уже второй день - в субботу, 9 ноября стало известно, что видный историк, доцент Института истории СПбГУ 63-летний Олег Соколов подозревается в убийстве. Не абы кого: собственной аспирантки и по совместительству - как утверждают близко знакомые с ним источники - его любовницы.

Известно, что Соколов уже написал явку с повинной. Сейчас следователи разбираются в мотивах его поступка. Тем временем, есть и те, кто считает: помимо самого убийцы, если это правда сделал он, к ответственности нужно привлечь и руководство вуза, где работал доцент. Известно, что научный сотрудник и раньше отличался агрессивным поведением.

"29 ноября 2008 года доцент Соколов жестоко избил собственную студентку у себя дома. По факту избиения девушка написала заявление в 43-е отделение полиции Петроградского района г. Санкт-Петербурга", - это факты из петиции, появившейся в интернете. - "2 марта 2018 г. общественности стал известен факт избиения студента на лекции Соколова О.В....Позднее 11 апреля, комиссия по этике СПбГУ единогласно оправдала своего коллегу и не увидела ничего страшного в произошедшем".

Именно здесь накануне из воды вытащили 63-летнего доцента СПбГУ Олега Соколова Фото: Олег ЗОЛОТО

Именно здесь накануне из воды вытащили 63-летнего доцента СПбГУ Олега СоколоваФото: Олег ЗОЛОТО

Автор петиции утверждает: студенты, общественные деятели обращались, в том числе и к руководству вуза. Но все их обращения были проигнорированы.

"Будь это преступное бездействие или коррупционное покрывательство — ответственность за эти явления строго предусмотрена законодательством", - сказано в обращении.

Сейчас следователи разбираются в мотивах его поступка. Фото: Олег ЗОЛОТО

Сейчас следователи разбираются в мотивах его поступка.Фото: Олег ЗОЛОТО

Теперь же неравнодушные граждане подписываются под требование отстранить руководителей вуза от занимаемых должностей, а также провести проверку и привлечь их к ответственности. В "черный список" попали четверо: ректор СПбГУ Николай Кропачев, его заместитель по безопасности Елена Шарыгина, первый проректор Елена Чернова и непосредственный начальник подозреваемого доцента - директор института истории СПбГУ Абдулла Даудов.

За несколько часов петиция набрала более четырехсот голосов.

Водолазы продолжают работать: в реке Мойке ищут улики по убийству аспирантки СПбГУ.Олег ЗОЛОТО

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Доцент института истории СПбГУ убил и расчленил студентку»

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Появилось видео, как доцента СПбГУ Олега Соколова, убившего студентку-любовницу, вытаскивали из реки Мойка
Феминистский фестиваль "Ребра Евы" в Петербурге проходит под присмотром полиции
Петербург ждет теплая дождливая неделя
За телефонную шутку о теракте на семиклассника завели уголовное дело
На остановке на Полюстровском иномарка влетела в маршрутку
Вратарю «Зенита» Михаила Кержакову не было страшно на матче с «Арсеналом»
Сергей Семак объяснил, в чем виноват ветер и почему не стоит винить календарь
На Дальневосточном проспекте установили памятник Даниилу Гранину
«Акт мести русским»: Исламисты грозились взорвать торговые центры «Галерея» и «Жемчужная Плаза»
Два литовца под угрозой ножа отобрали у безработного иномарку
На «Седьмых Волконских чтениях» показали рукописный Воинский устав Петра Великого
Сегодня в Петербурге самое теплое 10 ноября за всю историю наблюдений за погодой