"Они игнорировали все обращения": после убийства аспирантки в интернете появилась петиция с требованием уволить руководство СПбГУ

10 Нояб. 14:34 2019-11-10T23:25:38+03:00

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Страшную трагедию обсуждают уже второй день - в субботу, 9 ноября стало известно, что видный историк, доцент Института истории СПбГУ 63-летний Олег Соколов подозревается в убийстве. Не абы кого: собственной аспирантки и по совместительству - как утверждают близко знакомые с ним источники - его любовницы.

Известно, что Соколов уже написал явку с повинной. Сейчас следователи разбираются в мотивах его поступка. Тем временем, есть и те, кто считает: помимо самого убийцы, если это правда сделал он, к ответственности нужно привлечь и руководство вуза, где работал доцент. Известно, что научный сотрудник и раньше отличался агрессивным поведением.

"29 ноября 2008 года доцент Соколов жестоко избил собственную студентку у себя дома. По факту избиения девушка написала заявление в 43-е отделение полиции Петроградского района г. Санкт-Петербурга", - это факты из петиции, появившейся в интернете. - "2 марта 2018 г. общественности стал известен факт избиения студента на лекции Соколова О.В....Позднее 11 апреля, комиссия по этике СПбГУ единогласно оправдала своего коллегу и не увидела ничего страшного в произошедшем".

Именно здесь накануне из воды вытащили 63-летнего доцента СПбГУ Олега СоколоваФото: Олег ЗОЛОТО

Автор петиции утверждает: студенты, общественные деятели обращались, в том числе и к руководству вуза. Но все их обращения были проигнорированы.

"Будь это преступное бездействие или коррупционное покрывательство — ответственность за эти явления строго предусмотрена законодательством", - сказано в обращении.

Сейчас следователи разбираются в мотивах его поступка.Фото: Олег ЗОЛОТО

Теперь же неравнодушные граждане подписываются под требование отстранить руководителей вуза от занимаемых должностей, а также провести проверку и привлечь их к ответственности. В "черный список" попали четверо: ректор СПбГУ Николай Кропачев, его заместитель по безопасности Елена Шарыгина, первый проректор Елена Чернова и непосредственный начальник подозреваемого доцента - директор института истории СПбГУ Абдулла Даудов.

За несколько часов петиция набрала более четырехсот голосов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/742975" frameborder="0"></iframe> Водолазы продолжают работать: в реке Мойке ищут улики по убийству аспирантки СПбГУ.Олег ЗОЛОТО

ИСТОЧНИК KP.RU