Водолазы продолжают работать: в реке Мойке ищут улики по убийству аспирантки СПбГУ

СЕГОДНЯ 15:26 2019-11-10T15:44:26+03:00

До этого там нашли скелет еще одного человека

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Второй день в районе дома № 94 по набережной реки Мойки работают следователи и водолазы. Именно здесь накануне из воды вытащили 63-летнего доцента СПбГУ Олега Соколова в рюкзаке которого обнаружили женские руки.

Ноги, как признался сам Соколов, он выбросил в Мойку ранее. От остальных частей тела избавиться не успел - их нашли в его квартире.

Останки молодой женщины нашли в реке накануне вечером. Водолазы подняли из реки пакет с женскими ногами. Тогда же появилось и второе дело об убийстве - безотносительно этого: из Мойки выловили скелет еще одного человека. Возможно, сегодняшние водолазные работы связаны в том числе и с этой находкой.

ИСТОЧНИК KP.RU