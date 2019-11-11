Олега Соколова, подозреваемого в убийстве аспирантки СПбГУ, заключили под стражу в СИЗО на два месяца

СЕГОДНЯ 17:18 2019-11-11T19:52:23+03:00

Суд отправил под арест до 8 января 2020 года доцента СПбГУ Олега Соколова, убившего и расчленившего свою возлюбленную Фото: Артем КИЛЬКИН

Доцент с решением суда согласился и сообщил, что раскаивается в содеянном

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Октябрьский районный суд Петербурга в понедельник, 11 ноября 2019 года, принял решение о заключении под стражу доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, который подозревается в жутком убийстве молодой аспирантки вуза. Поклонник Наполеона пробудет в СИЗО около двух месяцев по 8 января 2020 года включительно.

КАРТИНА ДНЯ в Петербурге. Олег Соколов рассказал о подробностях убийства своей любовницы-аспирантки 00:00 00:00

- Соколов не возражал против стражи. Заявил, что ходатайство следствия справедливо, а суду сообщил, что раскаивается в содеянном, - передает корреспондент «КП-Петербург» из зала суда.

Адвокат обвиняемого на суде возражал против такой меры пресечения и просил, чтобы Соколова отправили под домашний арест, аргументируя тем, что историк «не представляет опасности», а также указывал на его преклонный возраст – 63 года.

- Содержать его с рецидивистами на тюремной баланде не гуманно, - заявил на суде адвокат Александр Почуев.

Также он отметил, что жена Соколова готова принять его к себе домой. Однако следствие и суд остались непреклонны. Тем не менее Почуев заявил, что собирается обжаловать решение суда.

Во время судебного заседания Соколов устроил истерику. Он все время рыдал и бился головой об стену.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.spb.kp.ru/video/embed/743138" frameborder="0"></iframe> Доцент СПбГУ Соколов, подозреваемый в убийстве студентки, расплакался в зале суда.Роман ЛЯЛИН

ИСТОЧНИК KP.RU