2019-11-11T23:01:55+03:00
Происшествия

Попросил принести очки: доцент СПбГУ, обвиняемый в убийстве студентки, не собирается оставлять научную работу

Условия содержания Олега Соколова проверили, как только его отправили в ИВС
Ирина СЕБЕЛЕВА
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На условия содержания Соколов не жалуется Фото: Антон МиссуловинНа условия содержания Соколов не жалуется Фото: Антон Миссуловин
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В изолятор временного содержания на Захарьевской улице 63-летнего Олега Соколова привезли сразу после заседания суда. В понедельник, 11 ноября, теперь уже бывшему доценту Института истории СПбГУ предъявили обвинение в убийстве 24-летней Анастасии Ещенко.

Практически сразу после того, как Соколова вернули из зала суда в ИВС (в СИЗО ученого пока что не переводят, потому что предстоят следственные работы - прим. авт.), его содержание под стражей проверили члены Общественной наблюдательной комиссии по Санкт-Петербургу - председатель ОНК Александр Холодов и заместитель председателя Антон Миссуловин.

- Проверку проводили по заявлению адвоката, - рассказал "Комсомольской правде в Петербурге" Антон Миссуловин. - Проверяли условия содержания Соколова. Человек находится в подавленном состоянии, ни на что не жалуется - ни на питание, ни на обращение с ним.

Единственное, о чем сквозь слезы попросил историк проверяющих, принести ему очки.

- Он планирует под стражей продолжать заниматься научной работой, - пояснил наш собеседник.

Напомним, историка отправили под арест на два месяца - до 8 января. Защита просила назначить в качестве меры пресечения домашний арест, мол "преклонный" возраст - 63 года, к тому же явка с повинной и демонстративное раскаяние. Но доводы следователя и прокуроры были более убедительны. Ученый хотел покончить с собой. К тому же суд не исключил вероятности того, что обвиняемый может попытаться скрыться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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