Сквер «Осенний марафон» могут создать на Васильевском острове уже через год

СЕГОДНЯ 17:27 2019-11-12T17:27:31+03:00

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Уже через год все петербуржцы, а в особенности жители Василеостровского района смогут круглосуточно гулять в «Осеннем марафоне». Такое название получит сквер на улице Кораблестроителей в районе дома 23 корпус 1, где когда-то снимали знаменитый фильм.

- Все зависит от чиновников, наверное, в течение месяца дело с документами сдвинется. Мы очень надеемся, что уже в самом начале следующего года начнется проектирование сквера, а ближе к осени – благоустройство территории, - рассказала газете «Петербургский дневник» одна из активисток и инициаторов идеи Вера Рязанова.

Напомним, что идея создания сквера стала одни из победителей конкурса «Твой бюджет». Сейчас Комитет имущественных отношений должен передать землю в ведение Василеостровского района, а потом из городского бюджета выделят 7,5 миллионов на благоустройство будущего сквера.

Отметим, что фильму «Осенний марафон» с Олегом Басилашвили и Евгением Леоновым в нынешнем году исполняется 40 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU